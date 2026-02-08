Группировка войск «Север» освободила населенный пункт Сидоровка
Об этом сообщили в Минобороны России
Минобороны России сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Сидоровка в Сумской области. Согласно воскресной сводке ведомства, подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий освободили населенный пункт.
Напомним, 4 февраля в ходе очередного брифинга военное ведомство проинформировало об установлении контроля над двумя другими населенными пунктами: Староукраинкой в Запорожской области и Степановкой в Донецкой Народной Республике.
