Новости общества

06:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Группировка войск «Север» освободила населенный пункт Сидоровка

13:54, 08.02.2026

Об этом сообщили в Минобороны России

Группировка войск «Север» освободила населенный пункт Сидоровка
Фото: Динар Фатыхов

Минобороны России сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Сидоровка в Сумской области. Согласно воскресной сводке ведомства, подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий освободили населенный пункт.

Напомним, 4 февраля в ходе очередного брифинга военное ведомство проинформировало об установлении контроля над двумя другими населенными пунктами: Староукраинкой в Запорожской области и Степановкой в Донецкой Народной Республике.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также