В Казани за прошедшие сутки вывезли почти 27 тысяч тонн снега

Сегодня днем на очистку улиц выйдут 552 единицы спецтехники

Фото: Артем Дергунов

За минувшие сутки к уборке снега в Казани привлекли 1088 единиц спецтехники и 634 дорожных рабочих. Результатом их работы стал вывоз 26,7 тысячи тонн снега из города, сообщили в мэрии.

Первая неделя февраля оказалась аномально снежной: за этот период в Казани выпало 85% от месячной нормы осадков. Чтобы обеспечить безопасное движение транспорта, за сутки израсходовали 1,4 тысячи тонн противогололедных материалов — в том числе 597 тонн реагента и 869 тонн песко‑соляной смеси.

Сегодня днем на очистку улиц выйдут 552 единицы спецтехники. Среди них — 73 комбинированные дорожные машины и 96 тракторных щеток, которые займутся разметанием снега и противогололедной обработкой. К работам также привлекут 520 дорожных рабочих.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С начала зимнего сезона с городских улиц вывезено уже 780,7 тысячи тонн снега. На борьбу с гололедом потрачено 47,8 тысячи тонн противогололедных материалов.

На фоне сложных погодных условий Госавтоинспекция ранее рекомендовала жителям Казани по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в выходные дни. Это решение направлено на снижение аварийности и облегчение работы снегоуборочной техники на дорогах.

Рената Валеева