The Herald: США пытаются «задобрить» Зимбабве в погоне за критическими минералами

Страна лидирует по добыче лития среди африканских государств и занимает шестое место в мире по его запасам

Фото: Реальное время

Соединенные Штаты активизируют усилия по налаживанию поставок критических минералов из Зимбабве, сообщает зимбабвийская правительственная газета The Herald. По данным издания, интерес Вашингтона обусловлен растущей глобальной конкуренцией за стратегически важные ресурсы.

Посольство США в Хараре официально заявило в социальной сети X о намерении разнообразить источники поступления критических минералов и готовности заключать взаимовыгодные сделки с Зимбабве. В заявлении подчеркивается, что США стремятся выстраивать партнерские отношения, открывающие новые возможности для обеих сторон.

Со стороны Зимбабве также звучат позитивные сигналы. Постоянный секретарь министерства информации и служб вещания Ник Мангвана в интервью The Sunday Mail подтвердил готовность Хараре к переговорам с США и другими странами — при условии, что сотрудничество будет отвечать национальным интересам и способствовать улучшению жизни населения.

Стратегическая значимость Зимбабве на мировом рынке полезных ископаемых трудно переоценить. Страна:

лидирует по добыче лития среди африканских государств и занимает шестое место в мире по его запасам, обеспечивая 20% глобальных потребностей в этом минерале;

располагает вторыми в мире по величине запасами металлов платиновой группы;

разрабатывает месторождения 17 редкоземельных металлов;

является крупным экспортером хромовой, никелевой и железной руды.

Активация диалога между США и Зимбабве происходит на фоне запуска 2 февраля проекта администрации Дональда Трампа стоимостью $12 млрд, нацеленного на формирование стратегических запасов критических минералов.

Рената Валеева