Астрофизики зафиксировали две новые вспышки на Солнце 8 февраля

Первая длилась восемь минут, вторая — 28

Фото: Айдар Раманкулов

Сегодня, 8 февраля, астрофизики зарегистрировали две крупные солнечные вспышки, о чем сообщил Институт прикладной геофизики. Первая вспышка (класса M1.8) была зафиксирована в 14:18 мск в группе пятен 4366. Ее продолжительность составила восемь минут. Чуть позже, в 14:43 мск, в группе пятен 4358 произошла вторая вспышка (класса M1.7), длившаяся 28 минут. Оба события были зарегистрированы в рентгеновском диапазоне.

Эти вспышки пришлись на период заметной солнечной активности, которая в последние дни демонстрирует переменчивый характер. Так, 6—7 февраля наблюдался резкий спад одного из мощнейших всплесков активности Солнца в XXI веке. При этом накануне — 4 и 5 февраля — на звезде было зафиксировано по 11 вспышек уровня M и X каждый день.

Особенно примечательны события начала месяца. 2 февраля ученые зарегистрировали сразу 17 солнечных вспышек, из которых четыре относились к наивысшему классу X, предполагающему наиболее мощные выбросы энергии. А 4 февраля произошла вспышка, занявшая третье место по мощности в период 2025—2026 годов.

Рената Валеева