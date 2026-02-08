Более трети россиян уверены в защите своих сбережений от мошенников

В опросе приняли участие 3000 человек в возрасте от 18 до 65 лет из разных регионов страны

Фото: Артем Дергунов

Исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру» показало, что большинство россиян положительно оценивают уровень защиты своих сбережений в банках. В опросе приняли участие 3 000 человек в возрасте от 18 до 65 лет из разных регионов страны.

Уровень доверия распределился следующим образом: 38% респондентов чувствуют себя полностью защищенными, 42% считают защиту достаточной, но не исключают рисков. При этом 14% опрошенных сомневаются в безопасности, а 6% категорически не доверяют банковским системам защиты.

Возрастные различия проявились в том, что молодежь 18—30 лет чаще уверена в защите (44%), тогда как среди респондентов 46—65 лет таких только 29%.

Меры безопасности применяют разные группы опрошенных: 47% используют двухфакторную аутентификацию, 21% — биометрию, 18% — сложные пароли. Однако 14% ограничиваются базовыми настройками.

Активность в цифровом банке влияет на уровень доверия: среди тех, кто пользуется приложением ежедневно, 69% оценивают защиту как высокую. У тех, кто заходит реже раза в неделю, таких только 41%.

Личный опыт влияет на поведение: 38% опрошенных сталкивались с попытками мошенничества за последний год. Из них 64% начали активнее использовать дополнительные меры защиты.

Ответственность за безопасность распределилась так: 46% считают главным банк, 34% — самого клиента, 20% говорят о равной ответственности обеих сторон.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что пенсионерка из Челнов поверила «спасателям» и потеряла 3,7 млн рублей.

Дмитрий Зайцев