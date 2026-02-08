Роспотребнадзор: в России нет случаев заражения вирусом Нипах

Однако туристам нужны меры предосторожности

Роспотребнадзор сообщил, что на территории России не зарегистрировано ни одного случая завоза вируса Нипах. Заявление опубликовано в официальном канале ведомства в Max на фоне новостей о смерти женщины от этой инфекции в Бангладеш.

Ведомство подчеркнуло: туристам, планирующим поездки в эндемичные регионы, крайне важно соблюдать профилактические меры. Чтобы минимизировать риск заражения, путешественникам рекомендуют:

заранее изучить эпидемиологическую обстановку в регионе назначения;

избегать контактов с летучими мышами и их пометом, не брать диких животных в руки;

отказаться от употребления сырых или непастеризованных продуктов, которые могли контактировать с летучими мышами (в первую очередь — неочищенных фруктов и свежевыжатых соков);

тщательно мыть фрукты и овощи перед едой;

держаться подальше от больных животных (включая свиней), не посещать свинофермы и рынки живых животных в зонах распространения инфекции.

При появлении после поездки таких симптомов, как лихорадка, кашель, головная боль, мышечные боли или неврологические нарушения, необходимо незамедлительно обратиться к врачу и сообщить о посещенных странах.



Вирус Нипах был впервые выявлен в 1999 году в Малайзии. Впоследствии случаи заболевания регистрировались в Бангладеш, Индии и Сингапуре. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), циркуляция вируса подтверждена также на территориях Камбоджи, Индонезии, Филиппин, Таиланда, Ганы и Мадагаскара.

ВОЗ относит вирус Нипах к патогенам высокого риска: на сегодняшний день не существует ни специфического лекарства, ни вакцины против этой инфекции. Летальность варьируется от 40% до 75%. Основной путь передачи — от животных к человеку (через слюну, помет или зараженную пищу), также возможна передача от человека к человеку при тесном контакте. Инкубационный период составляет от 4 до 14 дней, в отдельных случаях — до 45 дней.

Рената Валеева