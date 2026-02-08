С 1 сентября УК и ТСЖ будут обязаны общаться с жильцами через мессенджер Max

Такой формат призван повысить прозрачность работы управляющих компаний

Фото: Динар Фатыхов

С 1 сентября 2026 года управляющие компании, товарищества собственников жилья (ТСЖ) и жилищные кооперативы будут обязаны обеспечить официальное взаимодействие с жителями через мессенджер Max. Об этом сообщил РИА «Новости» член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Новый порядок не отменяет существующие каналы связи: личный прием, письменные обращения, телефон и иные способы взаимодействия сохранятся. Max станет дополнительным цифровым каналом, позволяющим направлять обращения и получать на них документально зафиксированные ответы.

Как отметил Александр Якубовский, такой формат призван повысить прозрачность работы управляющих компаний и дисциплину при рассмотрении обращений граждан.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Нормативная база для нововведения уже сформирована. В декабре 2025 года Госдума приняла федеральный закон о использовании многофункционального сервиса обмена информацией в сфере жилищно‑коммунального хозяйства. Документ был подписан президентом Владимиром Путиным. Тогда же глава государства подписал закон, вводящий новый порядок подтверждения возраста через Max при приобретении ряда товаров и услуг.

Рената Валеева