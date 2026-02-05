«За границей нас никто не ждет, товар должен быть качественным»: всего 1% МСП Татарстана экспортирует за рубеж

Если сейчас не поддержать отечественных экспортеров, они уже не вернутся на зарубежные рынки, предупреждает республика

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане экспортируют свою продукцию за границу всего около 1% субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщил министр экономики республики Мидхат Шагиахметов. По его словам, власти сделали приоритетом поддержку конкурентоспособных товаров для выхода на зарубежные рынки. В то же время федералы считают, что у Татарстана есть чему поучиться — например, республика выступила авангардом в части создания промпарков за рубежом. Подробнее о том, какие меры поддержки необходимы бизнесменам и как экспортеры спасут Россию от ее демонизации за границей, — в материале «Реального времени».



«В одном районе компании экспортируют за рубеж, а в соседнем до этого не дошли»

В России растет численность занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса — сегодня там задействовано более 35 млн человек, или более 40% трудоспособного населения, рассказала первый зампред Комитета Госдумы по МСП Альфия Когогина. По оценке ФНС, в прошлом году предприниматели внесли в бюджет страны 13 трлн рублей. Это почти на четверть больше, чем в 2024-м.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В экономике Татарстана малый и средний бизнес занимает порядка четверти, заявил министр экономики республики Мидхат Шагиахметов. При этом активными экспортерами среди его субъектов являются лишь более 1%, но это соответствует общероссийской ситуации, добавил спикер.

— Мы практически каждую неделю ездим в районы, встречаемся с представителями бизнеса и помогаем им найти ниши. Доходит до того, что в одном районе компании и предприятия экспортируют продукты за рубеж, а в соседнем до этого еще не дошли. Разные причины бывают: кто-то не знает о мерах поддержки, кто-то чувствует себя неуверенно. Надо еще предметнее и точнее задействовать бизнес в мероприятиях [в его поддержку], — считает Шагиахметов.

По его словам, в нынешних условиях было важно выделить приоритетные для страны и республики направления — туда меры поддержки направляют в первую очередь. При этом он подчеркнул: главное — чтобы продукция была конкурентоспособной. Лишь убедившись в этом, есть смысл переходить к вопросам поддержки, логистики и сертификации:

— За границей нас никто особо не ждет с нашими товарами. Наш продукт должен быть качественным.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Если мы сейчас не сможем наши предприятия поддержать, мы никогда на эти рынки не вернемся»

В Татарстане насчитывается порядка 100 промпарков, три особые экономические зоны, пять зон опережающего развития — выбирая их резидентов, власти смотрят на актуальность товара не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. Шагиахметов призвал «упаковать» все меры поддержки в одно решение, которое дало бы максимальный эффект.

— К сожалению, предприятия или не уверены в нем, или не видят для себя резерва, — признал он. — Наша задача — [показать], что возможности для того, чтобы позиционировать на зарубежных рынках, у них есть.

Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко акцентировал внимание на том, что не менее важно сохранить те выходы на зарубежные рынки, которые есть сейчас.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Если мы сейчас не сможем наши предприятия поддержать, мы никогда на эти рынки не вернемся, — уверен он. — Рустам Нургалиевич поставил четкую задачу: ни в коем случае не снижать тех темпов и объемов, которые уже есть. Есть предпосылки, наверное, все-таки снизить объемы поддержки нашего экспорта. Ни в коем случае не надо этого делать.

Экспортерам приказа умирать не было

В фокус работы в последнее время вошла b2c-продукция, отечественный ассортимент готовых товаров для внешнего рынка расширился, сообщила гендиректор РЭЦ Вероника Никишина. Она подчеркнула: развитие этого направления важно для формирования положительного имиджа России.

— Демонизация [страны], которая происходит, разрушается в том числе благодаря тому, что потребители приходят в магазин и покупают вкусную, качественную российскую продукцию и выстраивают ассоциации, — считает Никишина. — Это все — рукотворная задача, которую делают наши экспортеры и мы как инфраструктура, которая этому помогает. Поэтому, несмотря на все сложности, в которых мы живем, нам категорически нельзя останавливаться и сдаваться. Приказа умирать или сдаваться не было.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Она подчеркнула: несмотря на непростую обстановку и высокую ключевую ставку, экспортерам необходимо выходить на новые рынки. При этом неденежные шаги зачастую не менее эффективны, чем монетарные, считает она. В целом развитие экспорта в России достигалось благодаря четырем аспектам: инструментам поддержки, которые теперь необходимо адаптировать под актуальные задачи и этапы жизненного цикла экспортера, денежным ресурсам для их обеспечения, инфраструктуре и формированию законодательства, которые создаются для привлечения людей.

— Эти «четыре ноги» позволили до 2021 года расти темпами, превышающими мировые. За счет этого мы увеличивали наше присутствие на внешних рынках. Сейчас эти темпы сократились, нам нужно их обязательно восстановить, — резюмировала она.



Татарстан — авангард в создании зарубежных промпарков

О чем просят сами экспортеры? Как рассказал статс-секретарь — замминистра торговли и промышленности России Роман Чекушов, в условиях меняющейся логистики для них важны компенсации расходов на транспортировку. Власти работают над тем, чтобы обеспечить их необходимым финансированием, заверил спикер.

— Вторая задача, о которой все говорят, — это вопросы, связанные с сертификацией нашей продукции на внешних рынках. Это вопрос совмещения финансовой меры поддержки (в виде компенсации затрат) и нефинансовой (нам нужно искать решение для аккредитации других сертификационных органов в странах-партнерах, чтобы наши экспортеры могли получать доступ на включенные внешние рынки), — объяснил он.

Татарстан Чекушов назвал одним из лидеров в части несырьевого неэнергетического экспорта. А Когогина оценила инициативу республики по созданию за рубежом промпарков — по ее словам, Татарстан «выступил в качестве авангарда» в этой области. Она считает, нужно разработать меры поддержки для других регионов, которые хотят последовать примеру Казани и открывать такие площадки в дружественных странах.



1 / 20 Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов