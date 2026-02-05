«За границей нас никто не ждет, товар должен быть качественным»: всего 1% МСП Татарстана экспортирует за рубеж
Если сейчас не поддержать отечественных экспортеров, они уже не вернутся на зарубежные рынки, предупреждает республика
В Татарстане экспортируют свою продукцию за границу всего около 1% субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщил министр экономики республики Мидхат Шагиахметов. По его словам, власти сделали приоритетом поддержку конкурентоспособных товаров для выхода на зарубежные рынки. В то же время федералы считают, что у Татарстана есть чему поучиться — например, республика выступила авангардом в части создания промпарков за рубежом. Подробнее о том, какие меры поддержки необходимы бизнесменам и как экспортеры спасут Россию от ее демонизации за границей, — в материале «Реального времени».
«В одном районе компании экспортируют за рубеж, а в соседнем до этого не дошли»
В России растет численность занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса — сегодня там задействовано более 35 млн человек, или более 40% трудоспособного населения, рассказала первый зампред Комитета Госдумы по МСП Альфия Когогина. По оценке ФНС, в прошлом году предприниматели внесли в бюджет страны 13 трлн рублей. Это почти на четверть больше, чем в 2024-м.
В экономике Татарстана малый и средний бизнес занимает порядка четверти, заявил министр экономики республики Мидхат Шагиахметов. При этом активными экспортерами среди его субъектов являются лишь более 1%, но это соответствует общероссийской ситуации, добавил спикер.
— Мы практически каждую неделю ездим в районы, встречаемся с представителями бизнеса и помогаем им найти ниши. Доходит до того, что в одном районе компании и предприятия экспортируют продукты за рубеж, а в соседнем до этого еще не дошли. Разные причины бывают: кто-то не знает о мерах поддержки, кто-то чувствует себя неуверенно. Надо еще предметнее и точнее задействовать бизнес в мероприятиях [в его поддержку], — считает Шагиахметов.
По его словам, в нынешних условиях было важно выделить приоритетные для страны и республики направления — туда меры поддержки направляют в первую очередь. При этом он подчеркнул: главное — чтобы продукция была конкурентоспособной. Лишь убедившись в этом, есть смысл переходить к вопросам поддержки, логистики и сертификации:
— За границей нас никто особо не ждет с нашими товарами. Наш продукт должен быть качественным.
«Если мы сейчас не сможем наши предприятия поддержать, мы никогда на эти рынки не вернемся»
В Татарстане насчитывается порядка 100 промпарков, три особые экономические зоны, пять зон опережающего развития — выбирая их резидентов, власти смотрят на актуальность товара не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. Шагиахметов призвал «упаковать» все меры поддержки в одно решение, которое дало бы максимальный эффект.
— К сожалению, предприятия или не уверены в нем, или не видят для себя резерва, — признал он. — Наша задача — [показать], что возможности для того, чтобы позиционировать на зарубежных рынках, у них есть.
Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко акцентировал внимание на том, что не менее важно сохранить те выходы на зарубежные рынки, которые есть сейчас.
— Если мы сейчас не сможем наши предприятия поддержать, мы никогда на эти рынки не вернемся, — уверен он. — Рустам Нургалиевич поставил четкую задачу: ни в коем случае не снижать тех темпов и объемов, которые уже есть. Есть предпосылки, наверное, все-таки снизить объемы поддержки нашего экспорта. Ни в коем случае не надо этого делать.
Экспортерам приказа умирать не было
В фокус работы в последнее время вошла b2c-продукция, отечественный ассортимент готовых товаров для внешнего рынка расширился, сообщила гендиректор РЭЦ Вероника Никишина. Она подчеркнула: развитие этого направления важно для формирования положительного имиджа России.
— Демонизация [страны], которая происходит, разрушается в том числе благодаря тому, что потребители приходят в магазин и покупают вкусную, качественную российскую продукцию и выстраивают ассоциации, — считает Никишина. — Это все — рукотворная задача, которую делают наши экспортеры и мы как инфраструктура, которая этому помогает. Поэтому, несмотря на все сложности, в которых мы живем, нам категорически нельзя останавливаться и сдаваться. Приказа умирать или сдаваться не было.
Она подчеркнула: несмотря на непростую обстановку и высокую ключевую ставку, экспортерам необходимо выходить на новые рынки. При этом неденежные шаги зачастую не менее эффективны, чем монетарные, считает она. В целом развитие экспорта в России достигалось благодаря четырем аспектам: инструментам поддержки, которые теперь необходимо адаптировать под актуальные задачи и этапы жизненного цикла экспортера, денежным ресурсам для их обеспечения, инфраструктуре и формированию законодательства, которые создаются для привлечения людей.
— Эти «четыре ноги» позволили до 2021 года расти темпами, превышающими мировые. За счет этого мы увеличивали наше присутствие на внешних рынках. Сейчас эти темпы сократились, нам нужно их обязательно восстановить, — резюмировала она.
Татарстан — авангард в создании зарубежных промпарков
О чем просят сами экспортеры? Как рассказал статс-секретарь — замминистра торговли и промышленности России Роман Чекушов, в условиях меняющейся логистики для них важны компенсации расходов на транспортировку. Власти работают над тем, чтобы обеспечить их необходимым финансированием, заверил спикер.
— Вторая задача, о которой все говорят, — это вопросы, связанные с сертификацией нашей продукции на внешних рынках. Это вопрос совмещения финансовой меры поддержки (в виде компенсации затрат) и нефинансовой (нам нужно искать решение для аккредитации других сертификационных органов в странах-партнерах, чтобы наши экспортеры могли получать доступ на включенные внешние рынки), — объяснил он.
Татарстан Чекушов назвал одним из лидеров в части несырьевого неэнергетического экспорта. А Когогина оценила инициативу республики по созданию за рубежом промпарков — по ее словам, Татарстан «выступил в качестве авангарда» в этой области. Она считает, нужно разработать меры поддержки для других регионов, которые хотят последовать примеру Казани и открывать такие площадки в дружественных странах.
