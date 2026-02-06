В Казанском Кремле наградили лучших учёных Татарстана

В Казанском Кремле прошла торжественная церемония вручения государственных наград в области науки и техники. Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил рост финансирования науки и увеличение числа исследователей в республике. Три коллектива учёных получили премии, а пятерым исследователям присвоили звание «Заслуженный деятель науки РТ».
