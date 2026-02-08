Скончался вокалист группы 3 Doors Down Брэд Арнольд — ему было 47 лет

В субботу, 7 февраля, в возрасте 47 лет скончался Брэд Арнольд — вокалист и основатель американской рок‑группы 3 Doors Down. По сообщению коллектива, музыкант ушел из жизни во сне в кругу семьи после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

В мае 2025 года Арнольд публично сообщил о диагнозе: у него обнаружили светлоклеточный рак почки четвертой стадии с метастазами в легких. После этого группа отменила запланированный летний концертный тур.

3 Doors Down была образована в 1996 году в США. Широкую известность коллективу принесла песня Kryptonite, которая в 2000 году заняла третье место в чарте Billboard Hot 100. Эта композиция открыла дебютный альбом группы The Better Life, разошедшийся тиражом свыше шести миллионов копий. Альбом получил платиновый статус и положил начало успешной карьере коллектива.

За годы существования 3 Doors Down выпустили шесть студийных альбомов. Четыре из них преодолели миллионный рубеж по продажам. Группа дважды номинировалась на премию «Грэмми» — за песни Kryptonite и When I’m Gone. Музыка коллектива, сочетающая элементы пост‑гранжа и хард‑рока, определила звучание мейнстрим‑рока начала 2000‑х и завоевала аудиторию по всему миру: общий тираж проданных альбомов превысил 30 млн копий.



Рената Валеева