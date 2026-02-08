Россиянам рассказали об опасных схемах мошенничества с ежемесячными выплатами

Аферисты распространяют вредоносное программное обеспечение под видом полезных ботов или приложений

Фото: Динар Фатыхов

В феврале мошенники активизировали схемы обмана, эксплуатируя тему традиционной индексации социальных выплат. Как сообщили РИА «Новости» в пресс‑службе экспертной платформы «Мошеловка» Народного фронта, злоумышленники предлагают россиянам проверить якобы положенные им доплаты — и таким образом выманивают личные данные и деньги.

Одна из распространенных схем работает через социальные сети. Аферисты распространяют вредоносное программное обеспечение под видом полезных ботов или приложений. Их названия имитируют официальные сервисы — например, «Узнайте, на сколько повысилась ваша ЕДВ (единая денежная выплата) в феврале». После установки такого ПО злоумышленники могут похитить данные банковских приложений или внедрить шпионские модули.

Не менее популярен вариант с ботами в Telegram. Они запрашивают у пользователей СНИЛС, ИНН и номер банковской карты, мотивируя это необходимостью проверить право на «февральскую индексацию». Получив данные, мошенники либо сразу списывают деньги, либо используют информацию для дальнейшей социальной инженерии и хищения средств. Чаще всего жертвами таких афер становятся пенсионеры и получатели социальных пособий.



Рената Валеева