В Татарстане среди молодежи вырос спрос на вахтовую работу
Средние зарплатные ожидания молодых вахтовиков достигли 117 750 рублей в месяц
Молодые специалисты в возрасте 18—24 лет все чаще рассматривают вахтовый формат как стартовую карьерную возможность. В 2025 году количество резюме от соискателей этой категории в Татарстане увеличилось в 2,1 раза (+107%) по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает «Авито. Работа».
Средние зарплатные ожидания молодых вахтовиков достигли 117 750 рублей в месяц. При этом фактические предложения могут варьироваться в зависимости от опыта работы, региона и длительности вахты.
Наиболее востребованы среди молодежи следующие специальности:
- комплектовщики (рост резюме на 168%, ожидаемая зарплата — 123 227 рублей);
- монтажники (рост на 163%, зарплата — 164 201 рубль);
- электромонтажники (рост на 129%, зарплата — 137 750 рублей);
- сварщики (рост на 120%, зарплата — 141 602 рубля);
- повара (рост на 111%, зарплата — 106 075 рублей).
Эксперты отмечают, что молодые соискатели выбирают вахтовый формат для получения практического опыта и дальнейшего профессионального развития в выбранной сфере.
