Каждый второй казанец создает сложные пароли

Женщины чаще используют личные данные при создании паролей

Фото: Артем Дергунов

Больше половины жителей Казани (53%) создают сложные пароли, включающие различные комбинации букв, цифр и специальных символов. Такие результаты говорят о том, что горожане серьезно относятся к безопасности своих интернет-аккаунтов, говорится в исследовании платформы «Авито».

Способы создания паролей распределились следующим образом: 16% казанцев используют личную информацию, 6% доверяют менеджерам паролей, 7% полагаются на автоматически сгенерированные варианты, 4% обращаются к искусственному интеллекту, а 2% просят помощи у близких.

Гендерные различия проявляются в подходах к безопасности: женщины чаще используют личные данные при создании паролей (17% против 13% у мужчин), тогда как мужчины активнее применяют генераторы паролей и технологии ИИ.

Защита аккаунтов осуществляется следующим образом: 54% пользователей создают уникальные пароли для каждого сервиса, 42% применяют разные пароли только для важных платформ. Большинство (72%) подключают двухфакторную аутентификацию.

Безопасность данных остается приоритетом: 64% пользователей никогда не передают пароли другим лицам. Основные опасения связаны с:

утечкой персональных данных (76%),

кражей аккаунтов (48%),

юридическими последствиями (39%),

угрозой репутации (27%).

Возрастной фактор также влияет на подход к безопасности: пользователи старше 65 лет чаще других обращаются за помощью к близким при создании паролей.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что сооснователь Telegram Павел Дуров вновь подтвердил позицию мессенджера в отношении конфиденциальности данных. В X он заявил, что за всю историю существования Telegram не передал третьим лицам ни байта информации о переписках пользователей.

Дмитрий Зайцев