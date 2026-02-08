Борьба с супербактериями, наследуемая прокрастинация, иммунотерапия против рака

Интересные новости науки за неделю

Иммунную систему мышей научили бороться с антибиотикорезистентными супербактериями

Борьба с антибиотикорезистентностью бактерий — вызов, с которым сталкивается современная медицина. Болезнетворные бактерии, маскирующиеся от антибиотиков, вызывают пневмонии и сепсисы, которые невозможно вылечить. Один из путей борьбы с ними — пытаться натравить на них собственную иммунную систему человека. А чтобы она точно понимала, на что нападать, нужно указать ей точный маркер такой бактерии, чтобы она вырабатывала антитела к конкретному веществу.

Международная группа ученых попробовала использовать в качестве такого маркера специфический углевод из бактериальной оболочки — псевдаминовую кислоту. Этот сахар очень похож по структуре на человеческую сиаловую кислоту, поэтому обычно иммунная система его не замечает. Задачей было получить антитела к нему.

Решили эту задачу изящно: стали натренировывать иммунную систему не на отдельные молекулы, а на искусственно синтезированные фрагменты жгутиков болезнетворной бактерии с прикрепленной к ним псевдаминовой кислотой. Этим составом сделали мышам прививку, а потом выделили из крови самые эффективные образовавшиеся антитела.

Все мыши из опытной группы выжили, все из контрольной группы — погибли от сепсиса. Реальное время / realnoevremya.ru

И вот что показал дальнейший эксперимент. Мышей заразили смертельной концентрацией одной из самых опасных антибиотикорезистентных бактерий — Acinetobacter baumanii. Через час после этого грызунам из опытной группы ввели выделенные антитела. Спустя неделю все эти мыши были живы. То есть антитело послужило своеобразным маячком для иммунных клеток — макрофагов, которые по этому маркеру быстро выследили все бактерии и справились с ними. А вот в контрольной группе — там, где организму было предоставлено самостоятельно справляться с инфекцией, — развился сепсис, и уже через полсуток все мыши погибли.

Это дает надежду: даже если не будут срабатывать антибиотики, можно научить иммунную систему видеть коварную бактерию, срывать с нее «маскхалат» и уничтожать.

Инновационную CAR-T-терапию научили убивать раковые клетки без опасных побочек. Правда, пока только у мышей

Новое поколение генно-модифицированных иммунных клеток уничтожает раковые клетки у мышей так же эффективно, как и традиционная CAR-T-клеточная терапия, но при этом не подавляет иммунную систему. Такие клетки можно также использовать и для лечения некоторых пациентов с аутоиммунными заболеваниями (например, с красной волчанкой).

Напомним, в CAR-T-клеточной терапии иммунные Т-клетки подвергаются модификации так, чтобы клетки начали вырабатывать специальные рецепторные белки, нацеленные на антигены на опухолевых клетках. Но при этом терапия подавляет иммунную систему, и поэтому пациент рискует умереть от любой инфекции.

В новом эксперименте терапию разработали так, чтобы Т-клетки стали нацеливаться на рецепторы, несущие ген, участвующий в иммунных реакциях. Этот ген в больших количествах обнаруживается в раковых клетках. Эксперимент проводили на генетически модифицированных мышах с диффузной крупноклеточной лимфомой. Выяснилось, что новая терапия действует на раковые клетки не менее эффективно, чем прежние ее варианты, но при этом не воздействует на здоровые клетки иммунной системы. Ведь специфический ген, на который нацелены модифицированные Т-клетки, в них встречается редко.

Не все раковые клетки несут ген, на который нацелены модифицированные Т-лимфоциты. сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Исследователи выражают сдержанный оптимизм: предстоит первая фаза клинических исследований, но уже понятно, что новый вид терапии подойдет далеко не каждому пациенту. Ведь не все раковые клетки, даже если концентрироваться только на лимфоме, несут ген, на который нацелены модифицированные Т-лимфоциты. А значит, в последующем нужно будет развивать этот подход, чтобы можно было выбирать, на какие рецепторы будет действовать CAR-T-терапия.



Не корите себя: способность к прокрастинации может наследоваться

Самую духоподъемную новость недели несут нам китайские ученые. Они нашли в мозге у подростков специфические особенности строения, которые могут передаваться по наследству, а во взрослом возрасте напрямую связаны с непреодолимой страстью прокрастинировать. А значит, если вы постоянно грызете себя за то, что постоянно откладываете на потом выполнение важных задач — может быть, в этом виноваты не вы, а генетическая мозаика, сложившаяся в вашей ДНК.

Итак, ученые из Института психологии Китайской Академии наук (Пекин) исследовали данные МРТ 71 пары подростков-близнецов. А через 8 лет опросили выросших участников исследования о том, насколько они склонны к прокрастинации. Выяснилось, что у взрослых прокрастинаторов в подростковом возрасте был нарушен обмен дофамина в прилежащем ядре мозга (это центр удовольствия, мотивации и вознаграждения). По-иному работали у них и рецепторы дофамина и серотонина.

Эти особенности зависят от генетики — именно для того, чтобы это понять, и нужно было исследовать именно близнецовые пары. Выяснилось, что склонность к прокрастинации передается по наследству примерно в 47% случаев.

Если вы постоянно грызете себя за то, что постоянно откладываете на потом выполнение важных задач, — может быть, в этом виноваты не вы, а генетическая мозаика, сложившаяся в вашей ДНК. Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Так что в следующий раз, когда начнете укорять себя за то, что работаете от одного дедлайна к другому, помните о том, что это, вполне возможно, зависит совсем не от вас.

Ультрапереработанные продукты следует воспринимать скорее как сигареты, чем как пищу

Ультрапереработанные продукты, как и сигареты, созданы для того, чтобы вызывать привыкание и непрерывное потребление. А значит, их обращение нужно регулировать не менее жестко, чем табачные изделия. Такой неожиданный вывод содержится в отчете исследователей из Гарварда, Мичиганского университета и Университета Дьюка. Они проводят параллели по широко распространенному вреду для здоровья, который связывает оба продукта.

Ультрапереработанные продукты — это пища, произведенная промышленным способом, с использованием эмульгаторов, искусственных красителей и ароматизаторов. Здесь и газировка, и снеки, такие как чипсы и печенье. Исследователи отмечают сходные усилия производителей такой пищи и сигарет по оптимизации «доз» продукции и скорости ее воздействия на центры вознаграждения в организме. В своей статье они опираются на данные из области наркологии, нутрициологии и истории общественного здравоохранения.

Авторы предположили, что маркетинговые заявления о «низком содержании жира» или «отсутствии сахара» — медицинский пиар, который может затормозить введение жесткого регулирования, подобно рекламе сигаретных фильтров в 1950 годах. Эти «защитные инновации» на практике не приносили существенной пользы. Поэтому ультрапереработанные продукты требуют регулирования, соизмеримого со значительными рисками для общественного здоровья, которые они представляют.

Ультрапереработанные продукты требуют регулирования, соизмеримого со значительными рисками для общественного здоровья, которые они представляют. Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Ученые рассказывают, что пациенты сравнивают свою зависимость от пончиков и газировки с зависимостью от сигарет. Они знают, что это их убивает, хотят бросить, но не могут.



Четыре случая рака из 10 можно было предотвратить

ВОЗ и медики из пяти стран мира провели глобальную работу: оценили 30 основных модифицируемых факторов онкологического риска по их влиянию на реальную заболеваемость за 2022 год.

Они сделали вывод: около 40% из выявленных в 2022-м 20 миллионов случаев рака по всему миру были вызваны причинами, которые можно предотвратить. Например, среди них излишняя масса тела, гиподинамия, курение (в том числе и бездымных табачных изделий), загрязнение воздуха, ультрафиолет, несколько инфекций, 13 профессиональных канцерогенов.

Использовались данные платформы мониторинга GLOBOCAN, которую запустило Международное агентство по изучению рака ВОЗ (IARC). По ее данным, в 2022 году от рака умерли 9,7 миллиона человек, а к 2050 году, если текущие тенденции сохранятся, рост заболеваемости раком достигнет 76,6%. 44% случаев текущих смертей от рака обусловлены модифицируемыми факторами риска.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Для исследования изучили данные GLOBOCAN за 2022 год по 185 странам и 36 видам рака. Выяснилось, что основными факторами риска были курение (15,1%), инфекции (10,2%), алкоголь (3,2%). Самым предотвратимым раком оказался рак легких. У мужчин следующими в грустном рейтинге были рак желудка, печени, толстой и прямой кишки. У женщин — рак груди, шейки матки и желудка.

