Рустам Минниханов предложил учредить ИСЕСКО Международную премию имени Габдуллы Тукая

Генеральный директор ИСЕСКО одобрил инициативу

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с генеральным директором Организации исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салемом бен Мухаммедом Аль Маликом предложил учредить ИСЕСКО Международную премию имени Габдуллы Тукая.

— Считаем, что в Год культурной столицы исламского мира, который совпал с 140-летием со дня рождения Габдуллы Тукая, будет правильным таким образом увековечить память о нашем поэте, — приводит слова Рустама Минниханова пресс-служба раиса Татарстана.

Салем бен Мухаммед Аль Малик одобрил инициативу. В ближайшее время команда ИСЕСКО займется этим вопросом. Также гендиректор организации выразил заинтересованность Казанским глобальным молодежным саммитом.

— Мы будем уделять особое внимание Казани в этом году. Сделаем все, чтобы показать миру все то богатство культуры, которое есть в вашей республике, — заключил генеральный директор ИСЕСКО.

Напомним, что раис Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Королевстве Саудовская Аравия. В городе Джидде уже прошел круглый стол по линии Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», приуроченный к 100‑летию установления дипломатических отношений между Россией и Саудовской Аравией.

Денис Петров