Саудовская Аравия заинтересовалась российскими комплексами ПВО

Обсуждается вариант организации производства некоторых образцов вооружения непосредственно в стране

Саудовская Аравия проявляет интерес к российским комплексам противовоздушной обороны ближнего действия, а также к возможности локализации производства отдельных видов вооружений на территории королевства. Об этом сообщили в Федеральной службе по военно‑техническому сотрудничеству (ФСВТС) России «Интерфаксу».

В ФСВТС уточнили, что саудовские партнеры особенно заинтересованы в поставках современных комплексов ПВО малой дальности и средств ближнего боя. Помимо этого, обсуждается вариант организации производства некоторых образцов вооружения непосредственно в Саудовской Аравии.



