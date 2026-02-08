Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия мемориальной доски Кариму Хакимову

Он вошел в историю как первый полномочный представитель Советской России в арабских странах

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия памятной доски Полномочному представителю СССР в Саудовской Аравии Кариму Хакимову. Мемориальный знак размещен на здании Постоянного представительства России при Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Карим Хакимов вошел в историю как первый полномочный представитель Советской России в арабских странах. Его дипломатическая миссия сыграла ключевую роль в установлении дружественных отношений между молодой Советской Республикой и арабо‑персидским миром. Особого внимания заслуживает тот факт, что Хакимов сумел выстроить доверительные отношения с основателем царствующей династии Саудидов — Абдель-Азизом ибн Саудом. В арабской среде дипломат получил прозвище «Красный паша», став известным как среди элиты, так и среди простого населения.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В ходе церемонии Минниханов выразил благодарность руководству Министерства иностранных дел России, сотрудникам российских дипломатических миссий в Саудовской Аравии, а также Постоянному представителю России при ОИС за реализацию инициативы по установке мемориальной доски.

— Уверен, открытие памятной доски послужит дальнейшему укреплению российско‑саудовских отношений и сохранению связи поколений отечественной дипломатии, — подчеркнул Минниханов.

Ранее раис Татарстана принял участие в подписании Меморандума о взаимопонимании между Исламской организацией по образованию, науке и культуре (ИСЕСКО) и Минкультом республики. Документ закрепил намерения сторон развивать сотрудничество в сфере культуры, образования и науки.

Рената Валеева