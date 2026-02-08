Премьер‑министр Татарстана Песошин поздравил ученых с Днем российской науки
Благодаря их труду республика удерживает лидирующие позиции по целому ряду научных направлений
В воскресенье, 8 февраля, премьер‑министр Татарстана Алексей Песошин обратился с поздравлением к представителям научного сообщества в честь Дня российской науки.
Он подчеркнул ключевую роль науки как движущей силы прогресса, опоры для развития экономики, социальной сферы и образования. По словам Песошина, благодаря таланту, труду и преданности делу ученых Татарстан удерживает лидирующие позиции по целому ряду научных направлений — от нефтехимии и IT‑технологий до биотехнологий и материаловедения.
Премьер‑министр отметил значимый вклад татарстанских исследователей в обеспечение научно‑технологического суверенитета России. Ученые региона активно участвуют в решении стратегических задач: импортозамещения, цифровизации и устойчивого развития страны.
Особую признательность Алексей Песошин выразил молодым ученым, подчеркнув, что именно их энтузиазм и стремление к знаниям определяют будущее отечественной науки. Правительство Татарстана продолжает системно поддерживать научные инициативы.
