Премьер‑министр Татарстана Песошин поздравил ученых с Днем российской науки

Благодаря их труду республика удерживает лидирующие позиции по целому ряду научных направлений

В воскресенье, 8 февраля, премьер‑министр Татарстана Алексей Песошин обратился с поздравлением к представителям научного сообщества в честь Дня российской науки.

Он подчеркнул ключевую роль науки как движущей силы прогресса, опоры для развития экономики, социальной сферы и образования. По словам Песошина, благодаря таланту, труду и преданности делу ученых Татарстан удерживает лидирующие позиции по целому ряду научных направлений — от нефтехимии и IT‑технологий до биотехнологий и материаловедения.

Премьер‑министр отметил значимый вклад татарстанских исследователей в обеспечение научно‑технологического суверенитета России. Ученые региона активно участвуют в решении стратегических задач: импортозамещения, цифровизации и устойчивого развития страны.

Особую признательность Алексей Песошин выразил молодым ученым, подчеркнув, что именно их энтузиазм и стремление к знаниям определяют будущее отечественной науки. Правительство Татарстана продолжает системно поддерживать научные инициативы.

Рената Валеева