Татарстан установил новый рекорд потребления газа из-за аномальных морозов
Суточный показатель потребления голубого топлива достиг 87,9 млн кубических метров
Аномально холодная погода привела к историческому максимуму потребления газа в Татарстане. По данным ООО «Газпром трансгаз Казань», 25 января в регион было поставлено рекордное количество голубого топлива, передает «Интерфакс».
Суточный показатель потребления газа достиг 87,9 млн кубических метров. Из общего объема значительная часть — 19,1 млн куб. м — была направлена на обеспечение теплом жилых домов, медицинских учреждений и образовательных организаций.
Оставшийся объем в 68,8 млн куб. м обеспечил работу промышленных предприятий и электростанций региона. Важно отметить, что Татарстан также стал одним из регионов, где были зафиксированы рекордные показатели энергопотребления.
Напомним, что прошлые рекордные показатели в республике наблюдались 11 декабря: тогда потребление энергии было на уровне 5,241 ГВт, превысив прежний рекорд на 89 МВт.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».