Татарстан установил новый рекорд потребления газа из-за аномальных морозов

Суточный показатель потребления голубого топлива достиг 87,9 млн кубических метров

Фото: Реальное время

Аномально холодная погода привела к историческому максимуму потребления газа в Татарстане. По данным ООО «Газпром трансгаз Казань», 25 января в регион было поставлено рекордное количество голубого топлива, передает «Интерфакс».

Суточный показатель потребления газа достиг 87,9 млн кубических метров. Из общего объема значительная часть — 19,1 млн куб. м — была направлена на обеспечение теплом жилых домов, медицинских учреждений и образовательных организаций.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Оставшийся объем в 68,8 млн куб. м обеспечил работу промышленных предприятий и электростанций региона. Важно отметить, что Татарстан также стал одним из регионов, где были зафиксированы рекордные показатели энергопотребления.

Напомним, что прошлые рекордные показатели в республике наблюдались 11 декабря: тогда потребление энергии было на уровне 5,241 ГВт, превысив прежний рекорд на 89 МВт.



Наталья Жирнова