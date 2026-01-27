Гендиректором УАЗа станет Ильнур Сахабиев — уроженец Татарстана

Пока он руководит Заволжским моторным заводом, назначение произойдет 1 февраля

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

С 1 февраля гендиректором УАЗа станет уроженец Татарстана — Ильнур Сахабиев, который сейчас руководит Заволжским моторным заводом. Он также имеет опыт руководства проектами по производству дизельных двигателей и коробок передач «Соллерс», сообщает пресс-служба компании.



Также действующий руководитель ООО «Соллерс Алабуга» Алексей Матасов займет пост заместителя гендиректора по развитию индустриальной инфраструктуры и новым проектам в компании. В его обязанности войдет модернизация производственных мощностей, создание новых технологических переделов и оптимизация инженерной инфраструктуры всех площадок группы компаний.

Алексей Спирин, ранее возглавлявший Ульяновский автомобильный завод, станет заместителем генерального директора по производству и качеству в «Соллерсе». Он будет отвечать за внедрение единых производственных стандартов и контроль выполнения производственной программы на всех предприятиях компании.

Напомним, что ранее директором «Предприятия автомобильных дорог» в Набережных Челнах назначили Илью Черкашина.

Наталья Жирнова