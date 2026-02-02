Городской транспорт Казани за три дня снегопадов перевез почти 1,5 млн пассажиров

Использование личных автомобилей в ряде районов города было затруднено или ограничено из‑за сугробов

Фото: Динар Фатыхов

В условиях аномальных снегопадов общественный транспорт Казани перевез 1,5 млн пассажиров. Как сообщили в Комитете по транспорту исполкома города, несмотря на сложные метеоусловия, городские службы обеспечили стабильную работу всех видов общественного транспорта.

Использование личных автомобилей в ряде районов города было затруднено или ограничено из‑за сугробов на улицах и во дворах. Благодаря слаженной работе перевозчиков горожане смогли передвигаться по городу без существенных перебоев.

Для борьбы с последствиями залповых снегопадов мэр Казани Ильсур Метшин принял решение о продлении действия оперативного плана «Буран» до среды. Мера направлена на то, чтобы успеть очистить город до наступления сильных морозов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В связи с непогодой в Казани введен ряд ограничительных и поддерживающих мер:

обучение в общеобразовательных учреждениях переведено на дистанционный формат;

в детских садах продолжают работать дежурные группы для детей, чьи родители не могут остаться дома;

работодателям рекомендовано по возможности перевести сотрудников на удаленную работу;

отменена занятий в музыкальных, художественных, спортивных школах, школах искусств, подростковых клубах и домах культуры.

Особая мера поддержки введена в сфере парковочного пространства: 3 и 4 февраля все муниципальные парковки Казани станут бесплатными на весь день.

Рената Валеева