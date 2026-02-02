Украине с июня 2025 года передали более 12 тыс. останков тел военнослужащих

В обратном направлении поступило свыше 200 тел российских военных

Министерство иностранных дел России обнародовало данные об обменах военнопленными и репатриации тел погибших между Россией и Украиной за последние годы. Согласно ответам ведомства на вопросы СМИ, с июня 2025 года российской стороной было передано украинской стороне более 12 тыс. останков военнослужащих. В обратном направлении поступило свыше 200 тел российских военных.

Значительных результатов удалось добиться и в вопросе освобождения удерживаемых лиц. При посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов в 2024—2025 годах состоялось 17 раундов обменов военнопленными. В результате на свободу вышли более 4 тыс. человек. Особенно интенсивным оказался период с мая по октябрь 2025 года — тогда домой вернулись свыше половины от общего числа освобожденных.

Последний на текущий момент обмен телами погибших состоялся 29 января: России передали 38 тел, Украине — 1 тыс.



Рената Валеева