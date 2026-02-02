В Казани 3 и 4 февраля отменят плату за муниципальные парковки из‑за плана «Буран»

Автомобилистов призывают выбирать альтернативные способы передвижения

Фото: Динар Фатыхов

В Казани 3 и 4 февраля все муниципальные парковки станут бесплатными — плата за их использование будет отменена на весь день. Такое решение принято в связи с действием в городе оперативного плана «Буран», введенного из‑за сильных снегопадов.

По информации мэрии столицы Татарстана, бесплатный режим парковки призван существенно облегчить работу дорожных и коммунальных служб. Благодаря этой мере специалисты смогут оперативнее очищать улицы и парковочные зоны от снега. Кроме того, отсутствие платы за парковку должно снизить число автомобилей, оставленных на обочинах: это позволит избежать помех для проезда снегоуборочной техники.

Городские власти обратились к жителям Казани с просьбой по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте. Автомобилистов призывают выбирать альтернативные способы передвижения, чтобы не создавать дополнительных препятствий для спецтехники и тем самым ускорить расчистку дорог.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для борьбы со снегопадом на улицы Казани выведено более 1 300 единиц специальной техники. В работах участвуют комбинированные дорожные машины и тракторные щетки, которые выполняют первоочередные задачи: противогололедную обработку и разметание снега.

Напомним, с 30 января по 1 февраля с улиц Казани эвакуировали 226 автомобилей, припаркованных с нарушениями правил дорожного движения, включая три грузовика. Все машины были отправлены на штрафстоянки.

Рената Валеева