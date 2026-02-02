Власти Казани: «Продолжаем откапывать город из снежного плена»

Управляющие компании «проверяются на прочность именно в такие дни», заявил Ильсур Метшин

Фото: Динар Фатыхов

План «Буран» будет действовать еще два дня

Сегодня в Казани продлили план «Буран», введенный 30 января. Он будет действовать еще два дня. Об этом сообщил на «деловом понедельнике» мэр города Ильсур Метшин.

Обучение в образовательных учреждениях завтра будет идти дистанционно. В детсадах продолжат работать дежурные группы для детей, родители которых не имеют возможности оставаться дома.

Работодателям рекомендовали перевести сотрудников на удаленный режим там, где это возможно. Уроки в музыкальных, художественных, спортивных школах и школах искусств, подростковых клубах, а также занятия в ДК отменены.

— Что касается среды, примем решение завтра в течение дня, — добавил на совещании Метшин.



Побит рекорд снежного 2024 года

Решения властей объясняются накрывшими город аномальными снегопадами. Объем осадков побил рекорд снежного 2024 года. По состоянию на 2 февраля снега выпало на 10 мм больше, чем за весь зимний период 2024-го, заявил Ильсур Метшин.

— Что такое 10 мм? Это до 20 см снега, — объяснил он.

За последние несколько дней из Казани вывезли почти 38 тыс. тонн снега. За весь январь этот показатель составил 474 тыс. тонн — в два раза больше, чем за всю прошлую зиму.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Только с 27 января по 1 февраля включительно в Казани зафиксировали больше месячной нормы осадков, добавил замруководителя исполкома Игорь Куляжев. Объем осадков за весь январь составил 73,8 мм, или 160% от нормы.



С дорог вывезли только половину снега

На дороги Казани только первой категории за последние дни легло более 1,1 млн тонн снега. «Вывезли почти половину. Работы предстоит еще очень много», — констатировал Куляжев. Объемы снега, которые завозят на снегоплавильные пункты, в полтора-два раза превышают их проектную производительность.

— За январь израсходовано 22 тыс. тонн [реагента и песко-соляной смеси]. Тоже показательно: почти треть реагента мы использовали в последние дни, чтобы предотвратить скользкость на дорогах, — рассказал докладчик.

Остается актуальной проблема припаркованных вдоль обочин автомобилей — это мешает уборке улиц. За прошедшие выходные было эвакуировано порядка 200 машин.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Мест для складирования снега во дворах почти не осталось

Что касается дворов, на сегодня в той или иной степени соответствуют нормативам содержания все 4,1 тыс. территорий, которые обслуживают крупные управляющие компании (УК).

— Мы пока не говорим о 100%-ном соответствии, но в целом расчищены входные группы, пробиты пешеходные дорожки, открыт доступ к контейнерным площадкам, в целом обеспечена возможность движения автомобилей по дворам, — рассказал замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин.

От снежных шапок очищена четверть скатных кровель города — на них ежедневно работают до 150 альпинистов.

— Ежегодно мы напоминаем горожанам о необходимости вывоза снега со дворов. Сегодня для складирования убранного снега мест во дворах почти не осталось. Тем ценнее инициатива жителей 424 домов, своевременно принявших решение о вывозе снега, а также тех, кто уже в процессе уборки решил нанять дополнительную технику, — сказал Искандер Гиниятуллин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

План вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) из многоквартирных домов с 30 января по 2 февраля выполнен на 90%. Хуже обстоят дела с индивидуальной жилой застройкой: доступ к контейнерным площадкам затруднен.

— Основная проблема сейчас во дворах, — заявил Ильсур Метшин. — Напомню, дворовая территория — это общедомовая собственность и ответственность жителей. Содержание дворов возложено на управляющие компании. <...> Сами управляющие компании проверяются на прочность именно в такие дни.

Как подчеркнул мэр, наступившая неделя обещает быть снежной. «Продолжаем откапывать город из снежного плена», — констатировал он.



Галия Гарифуллина