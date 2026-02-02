Минюст включил WhiteBit*, IWMF* и другие организации в список нежелательных

WhiteBit* с первых дней специальной военной операции оказывает поддержку ВСУ

Фото: Дарья Пинегина

Минюст России обновил перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. В список включены: европейская криптовалютная биржа WhiteBit*, американский Международный фонд женщин, работающих в СМИ (International Women’s Media Foundation*), украинский «Региональный центр прав человека»* и финтех‑группа W Group*. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.

Решение о признании деятельности WhiteBit* нежелательной ранее приняла Генпрокуратура РФ. В надзорном ведомстве пояснили, что биржа с первых дней специальной военной операции оказывает поддержку ВСУ: с 2022 года руководство WhiteBit* передало украинским силам около $11 млн, из которых $900 тыс. направлено на закупку комплексов БПЛА.



WhiteBit* — централизованная крипто‑фиатная биржа, основанная в 2018 году. По заявлениям компании, она обслуживает 35 млн клиентов по всему миру, а суточный объем торгов составляет $2,5 млрд. W Group* является структурой, объединяющей аффилированные и дочерние организации биржи.

Рената Валеева