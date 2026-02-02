В Казани ночью задействуют 666 единиц снегоуборочной техники

Городские службы просят автовладельцев убрать транспортные средства с проезжей части

Фото: Динар Фатыхов

В Казани продолжаются интенсивные работы по уборке снега с улично‑дорожной сети. В ночь на 3 февраля к работам планируется привлечь внушительный парк спецтехники: всего 666 единиц, в том числе 100 комбинированных дорожных машин и 55 тракторных щеток. Их основная задача — разметание снега и противогололедная обработка дорог. К ночной смене также присоединятся 99 дорожных рабочих, сообщили в исполкоме Казани.

Дневные работы 2 февраля уже продемонстрировали масштаб усилий городских служб: за сутки на уборку улиц было направлено 660 единиц спецтехники и 593 дорожных рабочих. Результат оказался ощутимым: с городских магистралей вывезли 12,4 тыс. тонн снега, а на обработку покрытий от гололеда израсходовали 435 тонн реагентов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Администрация Кировского и Московского районов опубликовала график вывоза снега в ночную смену. Работы запланированы на следующих улицах: Бирюзовая, Ильича, Красикова, Приволжская, Боевая, Восход, Академика Королева, Гагарина, Энергетиков, Яруллина, Несмелова, Кировская дамба, Декабристов, Комсомольская, Гривская, Тверская, Можайского, Бакалейная, Волгоградская, Ленская, Алафузова, Энгельса, Шоссейная, Блюхера, Осиновская, Юсупова.

Городские службы обращаются к автовладельцам с просьбой убрать транспортные средства с проезжей части указанных улиц. Это необходимо, чтобы техника могла работать максимально эффективно и оперативно очистить дороги от снежных заносов.



Рената Валеева