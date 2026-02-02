3 февраля назначены дополнительные поезда Казань — Аэропорт
Пригородные поезда будут курсировать в связи с концертом в МВЦ «Казань Экспо»
3 февраля в связи с проведением концерта в МВЦ «Казань Экспо» назначаются дополнительные пригородные поезда на маршруте Казань — Аэропорт — Казань. Об этом сообщил Минтранс Татарстана в своем телеграм-канале.
В этот день будет курсировать поезд №7602 сообщением Казань — Аэропорт. Отправление со станции Казань запланировано на 18:04, прибытие на станцию Аэропорт — в 18:24.
Также назначен поезд №7603 сообщением Аэропорт — Казань. Он отправится со станции Аэропорт в 21:42 и прибудет на станцию Казань в 22:10.
Сообщается, что дополнительные поезда будут следовать без промежуточных остановок.
