3 февраля назначены дополнительные поезда Казань — Аэропорт

Пригородные поезда будут курсировать в связи с концертом в МВЦ «Казань Экспо»

Фото: Михаил Захаров

3 февраля в связи с проведением концерта в МВЦ «Казань Экспо» назначаются дополнительные пригородные поезда на маршруте Казань — Аэропорт — Казань. Об этом сообщил Минтранс Татарстана в своем телеграм-канале.

В этот день будет курсировать поезд №7602 сообщением Казань — Аэропорт. Отправление со станции Казань запланировано на 18:04, прибытие на станцию Аэропорт — в 18:24.

Также назначен поезд №7603 сообщением Аэропорт — Казань. Он отправится со станции Аэропорт в 21:42 и прибудет на станцию Казань в 22:10.

Сообщается, что дополнительные поезда будут следовать без промежуточных остановок.

Ариана Ранцева