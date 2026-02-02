Трамп провел телефонный разговор с премьер‑министром Индии на фоне торговой напряженности

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер‑министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщил посол США в Индии Серджио Гор в соцсети Х, не раскрыв деталей обсуждения.

Напомним, в январе Индия и Евросоюз достигли соглашения, которое предусматривает постепенное снижение и отмену ряда тарифов. В частности, пошлины на автомобили сократятся со 110 до 10%, а тарифы на автозапчасти будут полностью упразднены в течение 10 лет. Кроме того, отменят пошлины до 44% на продукцию машиностроения, 22% — на химикаты и 11% — на фармацевтические препараты. Переговоры между Индией и ЕС длились почти 20 лет — с 2007 года, были приостановлены в 2010‑х, а возобновлены в 2021 году. Их ускорение отчасти связывают с возвращением в Белый дом администрации Трампа, которая последовательно прибегает к инструментам торгового давления.

Напряженность в торговых отношениях между США и Индией обострилась в 2025 году. Тогда президент Трамп пригрозил ввести высокие пошлины против Индии, обвинив ее в закупке и перепродаже российской нефти. В августе 2025 года США установили 25‑процентные пошлины на ряд индийских товаров, а затем увеличили ставку еще на 25 процентных пунктов — в результате для многих категорий продукции общая пошлина достигла 50%. Под ограничения попали одежда, драгоценные камни, ювелирные изделия, морепродукты, мебель и другие товары.



Кроме того, индийская сторона обратила внимание на двойные стандарты: США продолжали импортировать из России гексафторид урана, палладий, удобрения и химикаты, а Евросоюз — закупать у России энергоносители и иные товары.

