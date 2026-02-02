В Татарстане за неделю произошло 40 ДТП, в которых пострадали 47 человек

Сотрудники ГИБДД выявили 1097 правонарушений на дорогах республики

Фото: Динар Фатыхов

С 26 января по 1 февраля 2026 года на дорогах Татарстана зарегистрировано 40 ДТП, в котором 3 погибли, ранены 47. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

Также в этот период на дорогах Республики Татарстан пресечено 1097 правонарушений, а именно: управление транспортным средством в состоянии опьянения — 106, выезд на полосу встречного движения — 242, игнорирование ремней безопасности — 2022, нарушение перевозки детей — 153, непредоставление преимущества в движении пешеходам — 309.

Ариана Ранцева