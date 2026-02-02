Рособрнадзор вынес предостережения 11 вузам — среди них институт из ПФО

Ведомство предложило образовательным учреждениям принять меры для обеспечения их соблюдения

Фото: Реальное время

Рособрнадзор объявил предостережения 11 российским университетам, указав на недопустимость нарушения обязательных требований. Ведомство предложило образовательным учреждениям принять меры для обеспечения их соблюдения, сообщила пресс‑служба надзорного органа.

В число вузов, получивших предостережения, вошел Камский институт гуманитарных и инженерных технологий — частный вуз, расположенный в Удмуртии. Это единственное учреждение из ПФО в представленном списке.

В перечень также вошли: Московский международный университет, Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина, Институт международных связей, Столичная финансово‑гуманитарная академия, Московская академия предпринимательства, Институт театрального искусства им. П.М. Ершова, Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта, Уральский институт коммерции и права, Санкт‑Петербургская академия художеств имени Ильи Репина и Московский университет имени С.Ю. Витте.

В декабре Исламский институт из Ингушетии оказался в числе российских высших учебных заведений, получивших подобное предостережение. В сообщении Рособрнадзора отмечалось, что предостережения объявлены «о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования».

Рената Валеева