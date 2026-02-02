Торговый оборот России и Белоруссии вырос на 5,6% за год

Премьер Белоруссии заявил о более высоких темпах роста торговли услугами

Торговый оборот между Россией и Белоруссией по итогам 2025 года увеличился на 5,6%, при этом торговля услугами демонстрирует более высокие темпы роста. Об этом сообщил премьер-министр Белоруссии Александр Турчин на заседании Совета министров Союзного государства, пишет ТАСС.

По его словам, за отчетный период внешний торговый оборот двух стран вырос на 5,6%. При этом сектор услуг развивается более динамично.

Александр Турчин отметил, что стороны видят потенциал дальнейшего экономического роста в развитии промышленной кооперации и реализации совместных инновационных проектов. По его словам, это позволит обеспечить добавленную стоимость, загрузку производственных мощностей, экономическую отдачу вложенных средств, а также создать условия для инвестиций в новые проекты, импортонезависимости и технологического суверенитета.

Ранее «Реальное время» писало, что товарооборот Узбекистана и РФ в 2025 году вырос на 8,5%.

Ариана Ранцева