Польша заявила о готовности поражать ключевые объекты России издалека

Начальник Генштаба страны презентовал обновленную концепцию развития Вооруженных сил страны

Генштаб Польши представил новую военную доктрину, в которой сделан акцент на возможности поражения целей на территории России с дальнего расстояния. Об этом сообщило польское издание Polityka.

Согласно публикации, начальник Генштаба Польши Веслав Кукула презентовал обновленную концепцию развития Вооруженных сил страны. Документ подготовлен в ответ на критику о недостаточной готовности польской армии к современным типам вооруженных конфликтов. В новой концепции Польша позиционируется как сила, способная с высокой точностью и мощностью поражать ключевые точки и ресурсы на территории России — возможности, которых ранее у польских военных не было.

При этом Polityka обращает внимание на потенциальные последствия подобных действий. Автор материала Марек Сверчинский подчеркивает: Россия не останется безучастной в случае нанесения ударов с дальней дистанции. «Россия ответит… Если кто‑то думает, что нанесенные с дальней дистанции удары сделают Россию беспомощной, тот ошибается», — отмечает журналист. Он также рекомендует Генеральному штабу Польши заблаговременно продумать вопросы создания убежищ для военного и политического руководства страны.

Контекст обновления военной доктрины связан и с оценками зарубежных экспертов. Ранее американская газета The Washington Post публиковала материал, в котором указывалось, что польские вооруженные силы пока не полностью адаптированы к современным конфликтам. В статье отмечалось: несмотря на активное наращивание военного потенциала, Варшава в большей степени ориентировалась на подготовку к традиционным типам боевых действий, а не к гибридным и высокотехнологичным сценариям современных войн.



Рената Валеева