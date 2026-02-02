ЕС готовит запрет на импорт российских платины, меди, иридия и родия — Bloomberg

Ограничения будут введены лишь при условии одобрения всеми странами‑участницами союза

Фото: Реальное время

Евросоюз рассматривает возможность введения запрета на импорт из России платины, меди, иридия и родия. Эта мера может войти в 20‑й пакет санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Согласно информации агентства, ограничения на поставки указанных металлов будут введены лишь при условии одобрения всеми странами‑участницами ЕС. Принятие нового санкционного пакета запланировано уже на текущий месяц.

Обсуждение потенциального запрета проходит на фоне ситуации на рынке цветных и драгметаллов. В частности, цены на медь за последний год достигали рекордных отметок. Основными драйверами роста стали повышенный глобальный спрос и ограниченные объемы поставок, что обострило конкуренцию за ресурсы и усилило волатильность цен.

Представители Европейской комиссии, отвечающей за применение санкций в ЕС, отказались комментировать информацию о планируемых ограничениях.

Реальное время / realnoevremya.ru

О сроках принятия 20‑го пакета санкций ранее высказывалась глава евродипломатии Кая Каллас. 28 января она заявила, что ЕС намерен утвердить новые ограничительные меры 24 февраля 2026 года.

Помимо запрета на импорт металлов, обсуждаются и другие ограничительные инициативы. Как сообщало издание Euractiv 13 января, в повестку могут войти:

ограничения на экспорт предметов роскоши в Россию;

меры по ограничению обслуживания российских нефтяных танкеров;

сокращение импортных квот на российские удобрения.

Рената Валеева