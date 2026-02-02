Проект Deep Cashback признан ЦБ потенциально опасным

Банк России указал на признаки финансовой пирамиды в деятельности DCB

Фото: Анастасия Фартыгина

Банк России предупреждает о рисках, связанных с участием в проекте Deep Cashback (DCB). Регулятор выявил в его деятельности признаки финансовой пирамиды и включил проект, организованный компанией ООО «Добролайф», в предупредительный список, сообщили в пресс-службе ЦБ «Реальному времени».

По информации Банка России, участникам предлагается купить карту для вступления в цифровую программу лояльности DCB. На карту обещают начислять бонусы, рассчитываемые внутренними алгоритмами компании.

В дальнейшем баллы предполагается обменивать на сертификаты маркетплейсов, заявленных как партнеры проекта.

Для получения дохода необходимо привлекать новых участников. При этом компания не ведет реальной или инвестиционной деятельности и не может гарантировать заявленный уровень дохода. Наличие партнерских соглашений с маркетплейсами не подтверждено.

Проект построен на принципах реферальной системы. Выплаты осуществляются за счет средств новых участников. Договоры о привлечении денежных средств с гражданами не заключаются. Коммуникация с клиентами ведется через «Телеграм». При попытках вывода средств администраторы сообщают о технических сложностях, после чего перестают отвечать.

Банк России рекомендует гражданам быть внимательными при выборе финансовых компаний и проверять их легальность на официальном сайте регулятора.

Ариана Ранцева