Рустам Минниханов встретился с председателем торгово-промышленной палаты Омана

На встрече обсудили развитие партнерского финансирования и проведение KazanForum

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем торгово-промышленной палаты Омана Фейсалом Абдуллой Аль Равасом.

В ходе встречи Рустам Минниханов подчеркнул значимость проведения международных экономических площадок и отметил, что Татарстан выбран пилотным регионом России по внедрению принципов исламского банкинга и финансирования. По его словам, объем сделок партнерского финансирования по итогам прошлого года превысил два миллиарда рублей.

Также раис республики сообщил, что у Татарстана выстроен постоянный диалог с Организацией исламского сотрудничества. При ее поддержке в республике ежегодно проводится Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Рустам Минниханов пригласил Фейсала Абдуллу Аль Раваса и его партнеров принять участие в 17-м Международном экономическом форуме, который пройдет в мае.

Ариана Ранцева