«Татнефтехиминвест-холдинг» получил от «Татнефти» шинный завод «Айкон Тайерс»

Доля компании остается в залоге у «Татнефти»

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

К АО «Татнефтехиминвест-холдинг», контролируемое Татарстаном, перешло 100% доли в уставном капитале ООО «Айкон Тайерс» от ПАО «Татнефть», следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Доля «Айкон Тайерс» обременена залогом, держателем которого выступает «Татнефть». Ранее, в январе 2026 года, «Татнефтехиминвест-холдинг» также купил у «Татнефти» 100% доли в уставном капитале ООО «Айкон Шина». Эта доля также находится в залоге у «Татнефти».

«Айкон Тайерс» — бывший завод финского производителя Nokian Tyres во Всеволожске Ленинградской области, приобретенный «Татнефтью» в марте 2023 года. ООО «Айкон Шина» занимается сбытом продукции этого предприятия.

Ариана Ранцева