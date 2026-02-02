Песков рассказал о позиции РФ по переговорам и международным контактам

В Кремле прокомментировали украинское урегулирование, визит Дмитриева и возможные контакты с Францией

Фото: Дарья Пинегина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами прокомментировал ряд актуальных тем, включая международные контакты, украинское урегулирование и внутреннюю повестку.

Отвечая на вопрос об энергетическом перемирии, Песков заявил, что ему нечего добавить к ранее сказанному. Он напомнил, что действие договоренностей завершилось 1 февраля.

Комментируя возможные переговоры между президентами России и Украины, представитель Кремля отметил, что позиция Москвы остается неизменной: в случае заинтересованности Владимира Зеленского во встрече с Владимиром Путиным такие переговоры должны проходить в Москве.

Также Песков сообщил, что сегодня президент России проведет совещание, посвященное развитию химической промышленности.

Говоря о визите Кирилла Дмитриева в Майами, Песков не стал раскрывать детали, уточнив, что состоялась концептуальная оценка переговоров с обеих сторон — как со стороны Дмитриева, так и со стороны Стивена Уиткоффа.

По словам пресс-секретаря, процесс украинского урегулирования остается сложным и многовекторным: по ряду направлений удалось приблизиться к решениям, по другим — пока нет. Он также отметил, что Дмитриев возглавляет рабочую группу по экономическому взаимодействию, и именно эти вопросы входят в сферу его ответственности.

Отдельно Песков подчеркнул, что Борис Ельцин является неотъемлемой частью истории России, а память о нем в стране сохраняется бережно.

Кроме того, он сообщил, что на данный момент конкретных договоренностей по организации контактов между Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном нет. При этом Песков назвал здравой идею французской стороны о необходимости наладить канал связи с Россией.



Ариана Ранцева