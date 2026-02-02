Россия и Белоруссия обсуждают создание комитета по стандартизации

Вопрос рассмотрели на заседании Совета министров Союзного государства

Россия и Белоруссия планируют договориться о создании комитета по стандартизации и качеству Союзного государства. Об этом сообщил премьер-министр Белоруссии Александр Турчин на заседании Совета министров Союзного государства, пишет ТАСС.

По его словам, в рамках интеграции рассматриваются два взаимосвязанных стратегических документа — проект «товар Союзного государства» и создание комитета по стандартизации. Их ключевой задачей является защита союзного рынка и повышение конкурентоспособности продукции.

Турчин отметил, что в условиях высокой конкуренции качество становится определяющим фактором. Он напомнил о реализуемой в Белоруссии «пятилетке качества» и восстановлении Знака качества.

Премьер выразил надежду, что принятие документов позволит углубить кооперацию, наладить работу на общем рынке и избежать создания дублирующих производств.

Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан начал экспортный сезон с поставки подсолнечного шрота в Азербайджан.

Ариана Ранцева