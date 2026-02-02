В Набережных Челнах на 70 суток закрыли кафе POPITO

Деятельность заведения приостановлена после выявления нарушений санитарных требований

В Набережных Челнах приостановлена деятельность кафе POPITO. Решение принято по итогам эпидемиологического расследования, проведенного Набережночелнинским территориальным отделом Роспотребнадзора по Татарстану после регистрации случая сальмонеллеза у посетителя.

Проверка проводилась в отношении ИП Хусаинова Р.Н., осуществляющего деятельность по адресу: проспект Автозаводский, дом 29. В ходе расследования выявлены нарушения санитарного законодательства, в том числе использование продукции с истекшим сроком годности, отсутствие маркировки, нарушения условий обработки продуктов и допуска персонала к работе.

Из оборота изъята 21 партия пищевой продукции общим весом более 50 кг. По итогам проверки материалы были направлены в суд.

Постановлением городского суда деятельность кафе POPITO приостановлена на 70 суток.

