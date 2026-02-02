В Казани водителя «семерки» наказали за опасный дрифт на улице Вахитова
Им оказался 27‑летний молодой человек
В Казани привлекли к ответственности водителя автомобиля ВАЗ‑2107 (известного как «семерка»), который устроил опасный дрифт на улице Мулланура Вахитова. Инцидент произошел 30 января около 14:00 мск, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.
Сведения о нарушении поступили через соцсети — сотрудники ведомства обнаружили видеозапись с опасными маневрами и установили личность водителя. Им оказался 27‑летний молодой человек.
На водителя составили несколько протоколов по разным статьям:
- за опасное вождение;
- за нарушение правил маневрирования;
- за нечитаемые государственные регистрационные знаки.
Кроме того, в автомобиле выявили технические неполадки, из‑за которых машину отправили на штрафстоянку.
Особую озабоченность вызвали обстоятельства инцидента: действия водителя содержат признаки уголовного преступления — умышленного создания угрозы безопасности на дороге. В связи с этим молодого человека доставили в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
