В Казани водителя «семерки» наказали за опасный дрифт на улице Вахитова

Им оказался 27‑летний молодой человек

Фото: Динар Фатыхов

В Казани привлекли к ответственности водителя автомобиля ВАЗ‑2107 (известного как «семерка»), который устроил опасный дрифт на улице Мулланура Вахитова. Инцидент произошел 30 января около 14:00 мск, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

Сведения о нарушении поступили через соцсети — сотрудники ведомства обнаружили видеозапись с опасными маневрами и установили личность водителя. Им оказался 27‑летний молодой человек.

На водителя составили несколько протоколов по разным статьям:

за опасное вождение;

за нарушение правил маневрирования;

за нечитаемые государственные регистрационные знаки.

Кроме того, в автомобиле выявили технические неполадки, из‑за которых машину отправили на штрафстоянку.

Особую озабоченность вызвали обстоятельства инцидента: действия водителя содержат признаки уголовного преступления — умышленного создания угрозы безопасности на дороге. В связи с этим молодого человека доставили в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Рената Валеева