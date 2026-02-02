Судьба парка усадьбы Нарышкиных‑Паулуччи под Казанью решится в суде

Ранее включения парка в реестр объектов культурного наследия регионального значения назвали необоснованным

Фото: Артем Дергунов

Во вторник, 3 февраля, в Четвертом апелляционном суде общей юрисдикции состоится заседание по делу о статусе «Парка усадьбы Нарышкиных‑Палуччи» в селе Ключищи Верхнеуслонского района Татарстана. Исторический парк XIX века, обладающий признаками объекта культурного наследия, оказался в центре юридического спора. Об этом напомнили в Госкомитете РТ по охране ОКН.

Собственник земельного участка Роман Гущин обжаловал решение Верховного Суда РТ, которое в 2025 году поддержал приказ Госкомитета о включении парка в государственный реестр памятников. Комитет, выступающий ответчиком по делу, представил суду развернутые письменные возражения.

В рамках разбирательства суд назначил дополнительную экспертизу. Ее провел аттестованный эксперт В.А. Авдеев, который пришел к выводу о необоснованности включения парка в реестр объектов культурного наследия регионального значения. В своем заключении эксперт, в частности, отнес историческую липовую аллею к «лесополосе для защиты от ветра» и не признал за парком статуса объекта культурного наследия.

Комитет РТ по охране ОКН резко раскритиковал выводы эксперта, назвав заключение «юридически безграмотным». Ведомство указало, что эксперт проигнорировал нормы закона, согласно которым парки являются самостоятельными объектами культурного наследия. Комитет подчеркнул: статус парка как ОКН был присвоен на основании положительного заключения государственной историко‑культурной экспертизы. Кроме того, для парка уже разработан и согласован проект зон охраны.

В ответ на спорное заключение Комитет намерен обратиться в Минкульт РФ с просьбой проверить качество работы эксперта В.А. Авдеева и рассмотреть вопрос о его аттестации.



Рената Валеева