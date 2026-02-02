Товарооборот Татарстана и Турции за 9 месяцев превысил 3 млрд долларов

Минниханов обсудил сотрудничество с замминистра торговли Турции

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с заместителем министра торговли Турецкой Республики Сезаи Учармаком. В ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества.

Минниханов отметил, что Татарстан традиционно придает большое значение развитию взаимодействия с Турцией и рассматривает республику как связующее звено между двумя государствами. Он сообщил, что по итогам 9 месяцев прошлого года товарооборот между Татарстаном и Турцией составил чуть более 3 млрд долларов. При этом, по словам сторон, потенциал сотрудничества остается раскрытым не в полной мере.

Раис республики напомнил о реализуемых в Татарстане крупных проектах с участием турецких компаний и подтвердил готовность к дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства.

Сезаи Учармак поблагодарил за встречу и отметил особое значение Казани для Турции. По его словам, турецкие компании при рассмотрении инвестиционных проектов в России в первую очередь обращают внимание на Татарстан. Он также сообщил, что в текущем году Турецкая Республика будет представлена крупной делегацией на KazanForum.

Кроме того, было отмечено, что Турция выступает страной-партнером форума в Омане.

Ариана Ранцева