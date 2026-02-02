Минюст требует признать «Российскую ЛГБТ‑сеть»* и группу «Выход»* экстремистскими объединениями

Судебные заседания пройдут в закрытом режиме

Фото: Анастасия Фартыгина

Санкт‑Петербургский городской суд зарегистрировал исковые заявления о признании экстремистскими и запрете деятельности двух общественных организаций. Как сообщила в понедельник объединенная пресс‑служба судов Северной столицы, требования выдвинуло Управление Минюста РФ по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области.

Министерство просит суд признать экстремистским объединением межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ‑сеть»*. Помимо этого, Минюст требует запретить деятельность Санкт‑Петербургской ЛГБТ‑инициативной группы «Выход»*. В случае удовлетворения иска обе организации будут лишены права вести любую деятельность на территории России.

Исковые заявления приняты к производству. Согласно уточнению пресс‑службы, судебные заседания пройдут в закрытом режиме — причиной стало наличие грифа «секретно» в материалах дела.

Ранее Минюст обновил перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.



Рената Валеева