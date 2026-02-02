В России могут ввести пожизненный запрет на въезд для иностранцев с криминальным прошлым

Сейчас в отношении осужденных действуют лишь временные ограничения на въезд

Фото: Артем Дергунов

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение парламента законопроект, предусматривающий пожизненный запрет на въезд в Россию для иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления. Документ размещен в электронной базе Госдумы.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, запрет будет распространяться не только на лиц с неснятой или непогашенной судимостью, но и на тех, чья судимость уже снята или погашена. Сейчас в отношении осужденных иностранных граждан действуют лишь временные ограничения на въезд в РФ — законопроект призван ужесточить существующий порядок.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Авторы инициативы указывают, что предлагаемые меры направлены на защиту прав и безопасности российских граждан. В документе подчеркивается: цель поправок — предотвратить потенциальный вред населению РФ и снизить уровень преступности среди иностранцев и лиц без гражданства.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, согласно которому полиция сможет использовать цифровые технологии для розыска и контроля за бывшими заключенными. Предлагаемые изменения позволят органам пресекать административные правонарушения, совершенные лицами, находящимися под надзором, связанные с несоблюдением обязанностей и ограничений, установленных судом.



Рената Валеева