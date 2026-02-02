Казань третий год подряд примет делегацию «Талибана» на KazanForum 2026

Впервые гости из Афганистана посетили Татарстан в 2024 году по приглашению главы Татарстана Рустама Минниханова

Фото: Динар Фатыхов

Афганская делегация высокого уровня планирует принять участие в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» в 2026 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол Афганистана в России Гуль Хасан. Дипломат подтвердил, что в текущем году ожидаются визиты высокопоставленных представителей Афганистана в Россию.

— Да, в текущем году ожидаются визиты высокопоставленных представителей Афганистана в Российскую Федерацию, что связано с официальным признанием Афганистана со стороны России. Кроме того, афганская делегация высокого уровня ежегодно принимает участие в Казанском экономическом форуме, и ожидается, что и в этом году представители Афганистана примут участие в данном мероприятии, — сказал посол.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

История взаимодействия Афганистана с KazanForum насчитывает несколько лет. Впервые делегация страны посетила Казань в 2024 году по приглашению главы Татарстана Рустама Минниханова. Однако тогда визит оказался под угрозой срыва: из‑за атаки беспилотника на республику делегация не смогла вовремя вылететь в город.

В 2025 году афганская делегация стала одной из самых многочисленных на форуме. Значимым итогом того мероприятия стало подписание первого официального соглашения между российской и афганской компаниями по добыче и переработке нефти.

В этом году мероприятие проводится с 12 по 17 мая. Основная деловая программа пройдет 14—15 мая в Международном выставочном центре «Казань Экспо». Регистрация участников открыта до 30 апреля 2026 года на сайте.



Рената Валеева