В Татарстане 3 февраля ожидаются морозы до минус 30 градусов и сильный снег

На востоке Татарстана осадки могут оказаться особенно интенсивными

Фото: Динар Фатыхов

Гидрометцентр Татарстана опубликовал прогноз погоды на 3 февраля: в этот день республику ожидает снежная погода с перепадами температур и осложнениями на дорогах.

Согласно данным метеорологов, снег пойдет как ночью, так и днем. На востоке Татарстана осадки могут оказаться особенно интенсивными — местами ожидается сильный снег. Скорость ветра в течение дня достигнет 9 м/с, что может способствовать перемещению снежных масс и формированию локальных заносов.

Температурный режим будет неоднородным. В ночные часы столбик термометра опустится до 24 градусов, а в западных районах при прояснениях возможно похолодание до 30. Днем температура повысится: ожидается от 3 до 8.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В связи с прогнозируемыми погодными условиями мэр Казани Ильсур Метшин принял решение о продлении действия оперативного плана «Буран» до среды. Эта мера направлена на то, чтобы городские службы успели очистить улицы до наступления сильных морозов и минимизировать последствия залповых снегопадов.

Для поддержки горожан в сложных погодных условиях введена особая мера в сфере парковочного пространства: 3 и 4 февраля все муниципальные парковки Казани будут бесплатными в течение всего дня.

Рената Валеева