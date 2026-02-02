Госдума скорректирует законы против мошенников после жалоб на блокировку счетов

По словам Набиуллиной, в процессе противодействия мошенничеству «где‑то перегнули эту палку»

Комитет Госдумы по финансовому рынку планирует скорректировать законодательные решения, направленные на борьбу с мошенничеством, которые в ряде случаев ограничивают возможности граждан распоряжаться собственными средствами. Об этом заявил глава комитета Анатолий Аксаков, пишет РИА «Новости».

Инициатива последовала после заявлений главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, сделанных в ноябре. Она обратила внимание на рост числа жалоб на необоснованную блокировку банковских счетов. По словам Набиуллиной, в процессе противодействия мошенничеству «где‑то перегнули эту палку», что привело к излишней строгости при проверке операций.

В настоящее время российские банки обязаны отслеживать и предотвращать подозрительные транзакции клиентов. Критерии, позволяющие отнести операцию к потенциально мошенническим, устанавливает Банк России — они действуют с 2018 года и регулярно обновляются. С 1 января 2026 года перечень таких критериев был расширен: вместо шести их стало двенадцать.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

— Мы, конечно, будем корректировать те законодательные решения, которые мы приняли, ограничивающие возможности использовать свои средства. Во‑первых, мы будем корректировать эти решения, изучать их и делать более оптимальными. И там, где перегнули, выгнем в обратную сторону, выпрямим, — подчеркнул Аксаков.



Рената Валеева