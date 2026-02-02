Россия и Афганистан договариваются о привлечении афганских трудовых мигрантов

Их могут задействовать преимущественно в сельском хозяйстве

Фото: Реальное время

Москва и Кабул ведут переговоры о привлечении трудовых мигрантов из Афганистана для работы в России. Об этом сообщил посол Исламской Республики Афганистан в РФ Гуль Хасан в беседе с ТАСС. Дипломат подтвердил, что стороны уже провели переговоры по вопросу трудовой миграции и есть основания рассчитывать на позитивные итоги.

Гуль Хасан подчеркнул, что Афганистан — страна с молодым населением и правительство стремится направлять квалифицированные кадры в государства, где наблюдается дефицит рабочей силы. Еще в 2025 году посол информировал об обсуждениях с российскими властями возможности задействовать афганских мигрантов преимущественно в сельском хозяйстве. При этом он выразил надежду, что спектр отраслей, где смогут работать граждане Афганистана, будет шире.

Актуальность вопроса обусловлена кадровым дефицитом в российской экономике. По данным правительства, в декабре 2024 года нехватка высококвалифицированных специалистов в РФ оценивалась в 1,5 млн человек. Дефицит затрагивал прежде всего строительную и транспортную отрасли, а также сферу ЖКХ. Министерство труда и социальной защиты РФ прогнозирует, что к 2030 году общий кадровый дефицит может достичь 3,1 млн человек. В связи с этим Минтруд предлагал увеличить квоту на привлечение квалифицированных иностранных работников в 2025 году в 1,5 раза — до 234,9 тыс. человек.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

При этом в России наблюдается растущий приток трудовых мигрантов из Индии, которые становятся важным источником квалифицированной рабочей силы. По последним данным, в стране работает более 70 тысяч индийских специалистов, в том числе около 400 в Татарстане, которые заняты преимущественно в строительстве, промышленности и особой экономической зоне «Алабуга».



Рената Валеева