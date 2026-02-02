Минниханов обсудил сотрудничество с министром по делам религий Омана

Стороны начали формирование дорожной карты взаимодействия

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с министром по делам религий и вакфов Султаната Оман шейхом Мухаммадом бен Саидом Аль Мамари.

В ходе встречи Минниханов отметил, что Татарстан является самой северной частью мусульманского мира и многонациональным регионом России, где в течение веков в гармонии сосуществуют представители разных конфессий. Он также рассказал о Болгарской исламской академии — единственном в России исламском высшем учебном заведении такого уровня.

Раис республики сообщил о работе Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», а также подчеркнул значение межнационального и межрелигиозного согласия как основы развития региона.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

По итогам визита министра в Татарстан начата работа по формированию дорожной карты сотрудничества с министерством по делам религий и вакфов Султаната Оман и создана рабочая группа. Татарстан выразил заинтересованность во взаимодействии в сфере образовательных программ, международных мероприятий и экспертного сопровождения издания казанского Корана.

Шейх Мухаммад бен Саид Аль Мамари отметил, что визит Минниханова стал продолжением диалога, начатого ранее в Казани, и сообщил, что в Султанате Оман действуют 18 тысяч мечетей и 75 церквей.

Ариана Ранцева