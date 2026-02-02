В Татарстане выявили 46 коррупциогенных факторов в проектах законов

Специалисты провели правовую и антикоррупционную экспертизу 2,8 тыс. документов

Фото: Динар Фатыхов

В Министерстве юстиции Татарстана состоялось заседание Экспертного совета Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам. Участники обсудили итоги работы за 2025 год, сообщили в пресс-службе.

За прошедший год Межведомственный координационный комитет провел девять заседаний, а его экспертный совет — 11 заседаний. В ходе этих мероприятий было рассмотрено и одобрено 29 законопроектов.

Ключевым направлением работы стал анализ проектов нормативных актов республиканского уровня. Специалисты отдела правовой экспертизы и нормотворческой деятельности провели правовую и антикоррупционную экспертизу 2,8 тыс. документов. В результате в 40 проектах было выявлено 46 коррупциогенных факторов — положений, которые потенциально могут создавать условия для коррупционных правонарушений.

Ранее антикоррупционная служба Татарстана обнародовала данные о количестве чиновников, уволенных по причине утраты доверия. В открытом реестре числятся 22 госслужащих.



Рената Валеева